ПСЖ готовий відпустити Почеттіно у Манчестер Юнайтед

ПСЖ готовий до зміни тренера

ПСЖ готовий відпустити головного тренера Маурісіо Почеттіно у Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Marca.

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Паризький клуб уже чекає, коли МЮ зробить офіційну пропозицію щодо розірвання контракту наставника.

Парижани готові до змін у середині сезону, тому що у Лізі 1 команда має перевагу в 11 очок від найближчого переслідувача.

Крім того, ПСЖ вже провів попередні переговори з Зінедіном Зіданом.

Нагадаємо, Рамос потрапив до заявки ПСЖ на матч з Манчестер Сіті.