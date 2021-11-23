ПСЖ готовий відпустити Почеттіно у Манчестер Юнайтед

Джерело - sport.ua.
ПСЖ готовий відпустити головного тренера Маурісіо Почеттіно у Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє Marca.
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Паризький клуб уже чекає, коли МЮ зробить офіційну пропозицію щодо розірвання контракту наставника.
Парижани готові до змін у середині сезону, тому що у Лізі 1 команда має перевагу в 11 очок від найближчого переслідувача.
Крім того, ПСЖ вже провів попередні переговори з Зінедіном Зіданом.
Нагадаємо, Рамос потрапив до заявки ПСЖ на матч з Манчестер Сіті.