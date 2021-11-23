Маркевич вірить у Динамо в матчі проти Баварії

Динамо може зачепитися за нічию з Баварією у 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів український тренер Мирон Маркевич.

"Чи зможуть кияни забити перший гол у цій ЛЧ? Хотілося б. Я дивився останній матч Баварії – німці не в найкращій формі. Треба виходити та грати на результат. Так, Аугсбургу трохи пощастило, але команда вистояла. Не думаю, що Динамо слабше за Аугсбург, можна боротись з ними, нічого страшного немає.

Баварія буде злою через цю поразку? Вона буде злою, але у них не всі гратимуть. Треба проявити характер. Потрібно повірити в себе, нічого там такого немає. Зрозуміло, що буде непросто, але треба дати бій. Команда класна, я нічого не говорю, але треба показати гру.

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Чи скористається Динамо відсутністю мотивації у суперника та візьме очки? Такі команди не бувають невмотивованими. Але якби їм дуже треба було виграти у Києві, то все було б інакше. А так, гадаю, Динамо має непогані шанси зачепитися за якісь очки.

Чи може Бенфіка не програти на виїзді Барселоні та позбавити Динамо шансів на євровесну вже сьогодні? У Барселони новий тренер, в останньому матчі вони не пропустили – це вже щось говорить. Сподіватимемося, що Барселона обіграє португальців", – відзначив Маркевич.