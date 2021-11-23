Динамо U-19 - Баварія U-19 2:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Динамо обіграло Баварію у матчі 5 туру групового етапу Юнацької Ліги УЄФА.
Юнацька Ліга УЄФА
5 тур, Група Е
23 листопада
Динамо U-19 - Баварія U-19 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 7 Яцик, 2:0 - 69 Бпажко (пен), 2:1 - 90+1 Дібрані
Динамо: Нещерет, Бенедюк (Малиш, 88), Боль, Дячук, Вівчаренко, Бражко, Яцик (Філатов, 81), Мельниченко (Ель Хамліші, 70), Волошин, Діалло, Попов (Горбач, 89).
Баварія: Шенк, Саньянг, Бухманн, Яніцек, Герольд, Незірі (Їлдиз, 62), Веніг, Айтамер (Дібрані, 73), Ваннер, Ібрагімович, Мамедова (Хепберн, 73).
Попереджені: Дячук (88), Бражко (90+2), Боль (90+3), Вівчаренко (90+5) – Яніцек (82), Їлдиз (90+5).
Раніше, Діалло очолив гонку бомбардирів у Юнацькій Лізі УЄФА.