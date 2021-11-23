Динамо U-19 - Баварія U-19 2:1. Огляд матчу

Ліга чемпіонів. Динамо - Баварія 0:1. ОНЛАЙН
Сьогодні 20:31 11221 3
Динамо Київ - Баварія: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 20:40 2264 2
Левандовський забиває у ворота Динамо шикарною бісіклетою
Сьогодні 20:06 888
Луческу назвав склад Динамо на матч Ліги чемпіонів проти Баварії
Сьогодні 18:41 1484
Динамо обіграло Баварію у Юнацькій лізі УЄФА
Сьогодні 17:55 920
Дулуб - найкращий тренер 15 туру УПЛ
Сьогодні 15:15 308
Динамо - Баварія: букмекери не вірять навіть у нічию для Динамо
Сьогодні 15:14 805
Довбик - найкращий гравець 15 туру УПЛ
Сьогодні 14:08 331
Ліга Чемпіонів, 5-й тур: Динамо Київ точно не переможе Баварію
Сьогодні 12:55 526 3
Визначились арбітри матчу Рома - Зоря
Сьогодні 11:29 359
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Баварія подвоїла рахунок у грі з Динамо: Коман пробив Бущана під поперечку
Баварія подвоїла рахунок у грі з Динамо: Коман пробив Бущана під поперечку Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:36 118
Левандовський забиває у ворота Динамо шикарною бісіклетою
Левандовський забиває у ворота Динамо шикарною бісіклетою Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:06 831
Динамо - Баварія: Легендарний Суперкубок імені Блохіна та епічні 3:3 в півфіналі ЛЧ 1998/99
Динамо - Баварія: Легендарний Суперкубок імені Блохіна та епічні 3:3 в півфіналі ЛЧ 1998/99 Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:22 260
Ліга Чемпіонів, 5-й тур: Динамо Київ точно не переможе Баварію
Ліга Чемпіонів, 5-й тур: Динамо Київ точно не переможе Баварію Harry BettMan
Сьогодні 12:55 524 3
Моурінью подарував кросівки герою матчу з Дженоа
Моурінью подарував кросівки герою матчу з Дженоа Віктор Слюсаренко
Вчора 22:02 1023
Сульшер зі сльозами попрощався із Манчестер Юнайтед
Сульшер зі сльозами попрощався із Манчестер Юнайтед Віктор Слюсаренко
Вчора 21:47 568
Динамо провело тренування перед матчем із Баварією
Динамо провело тренування перед матчем із Баварією Віктор Слюсаренко
Вчора 21:22 443
Заслуженого тренера Росії жорстко затримали в аеропорту за відмову вдягти маску
Заслуженого тренера Росії жорстко затримали в аеропорту за відмову вдягти маску Віктор Слюсаренко
Вчора 21:09 3385
Дерозан побив рекорд результативності Джордана
Дерозан побив рекорд результативності Джордана Віктор Слюсаренко
Вчора 18:48 493
Які шанси у Далакяна приєднатися до Кличка, Усика та Ломаченка
Які шанси у Далакяна приєднатися до Кличка, Усика та Ломаченка Андрій Твердохліб
Вчора 15:48 796
У чемпіонаті Колумбії фанати кинули у футболіста скальпелем
У чемпіонаті Колумбії фанати кинули у футболіста скальпелем Віктор Слюсаренко
Вчора 15:03 332
Граю не лише на нервах: Влада Седан продемонструвала свої музичні здібності
Граю не лише на нервах: Влада Седан продемонструвала свої музичні здібності Віктор Слюсаренко
Вчора 13:13 459
Британці планують прибрати рекламу букмекерів з футболок команд АПЛ
Британці планують прибрати рекламу букмекерів з футболок команд АПЛ Harry BettMan
Вчора 12:03 392
35 роки тому Майк Тайсон став наймолодшим чемпіоном світу
35 роки тому Майк Тайсон став наймолодшим чемпіоном світу Valeriy Ruchka
Вчора 10:31 3107
30 років тому Динамо зіграло останній матч у турнірах СРСР
30 років тому Динамо зіграло останній матч у турнірах СРСР Віктор Слюсаренко
Вчора 10:12 1087
Збірна України розпочала підготовку до відбору на чемпіонат світу
Збірна України розпочала підготовку до відбору на чемпіонат світу Віктор Слюсаренко
Вчора 09:38 612
Вболівальник Ліона вирахував фаната, який кинув пляшку у Паєта, та вдарив його у голову
Вболівальник Ліона вирахував фаната, який кинув пляшку у Паєта, та вдарив його у голову Віктор Слюсаренко
Вчора 08:39 849
У матчі НБА сталася масова сутичка: на паркеті з'явився поліцейський, а Леброн отримав вилучення за грубий фол
У матчі НБА сталася масова сутичка: на паркеті з'явився поліцейський, а Леброн отримав вилучення за грубий фол Андрій Твердохліб
Вчора 05:04 1834
Як УАФ в особі Павелка знецінила Петракова
Як УАФ в особі Павелка знецінила Петракова Андрій Твердохліб
Вчора 04:36 5784 4
Неймовірна краса та грація: українка Яхно предстала у вишуканому образі
Неймовірна краса та грація: українка Яхно предстала у вишуканому образі Андрій Твердохліб
Вчора 02:55 2352
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:40 Футбол Динамо Київ - Баварія: відео голів і огляд матчу 2264 2
20:36 Блог Баварія подвоїла рахунок у грі з Динамо: Коман пробив Бущана під поперечку 179
20:31 Футбол Манчестер Юнайтед форсує призначення Почеттіно 205
20:31 Футбол Ліга чемпіонів. Динамо - Баварія 0:1. ОНЛАЙН 11221 3
20:14 Волейбол Прометей стартував з поразки у груповому етапі Ліги чемпіонів 166
20:06 Блог Левандовський забиває у ворота Динамо шикарною бісіклетою 888
19:58 Пряма трансляція Ліга чемпіонів. Динамо - Баварія: онлайн-трансляція. LIVE 5390
19:56 Футбол Маліновський - найкращий гравець Аталанти за ключовим показником 244
19:41 Гандбол Галичанка дізналася суперника у Кубку ЄГФ 143
19:30 Футбол Динамо U-19 - Баварія U-19 2:1. Огляд матчу 399
19:12 Теніс Світоліна назвала вартість весілля з Монфісом 468
18:57 Футбол Маркевич вірить у Динамо в матчі проти Баварії 201
18:41 Футбол Луческу назвав склад Динамо на матч Ліги чемпіонів проти Баварії 1484
18:28 Футбол ПСЖ готовий відпустити Почеттіно у Манчестер Юнайтед 304
18:22 Блог Динамо - Баварія: Легендарний Суперкубок імені Блохіна та епічні 3:3 в півфіналі ЛЧ 1998/99 262
18:14 Теніс Світоліна організує у Києві благодійний аукціон 343 2
17:55 Футбол Динамо обіграло Баварію у Юнацькій лізі УЄФА 920
17:45 Футбол Наша відповідь Моурінью: Ротань купив бутси гравцю Динамо 708
17:31 Навколо спорту Насколько спорт травматичен? 110
17:30 Футбол Циганик озвучив плани Реброва щодо збірної України 1415
17:17 Футбол Зінченко може стати першим трансфером Ньюкасла взимку 768
16:57 Футбол Індзагі виділив силу Шахтаря 290
16:41 Футбол Шахтар цікавиться італійським захисником 548
16:28 Бокс Визначився наступний суперник Сіренка 348
16:12 Футбол Шевчук назвав своє завдання у Вересі 657 1

Динамо U-19 - Баварія U-19 2:1. Огляд матчу

Сьогодні 19:30 399 0
Динамо U-19 - Баварія U-19 2:1. Огляд матчу
Динамо U-19 - Баварія U-19 2:1. Огляд матчу
#Динамо

Джерело - Чемпіон.

Динамо обіграло Баварію у матчі 5 туру групового етапу Юнацької Ліги УЄФА.

Юнацька Ліга УЄФА
5 тур, Група Е
23 листопада

Динамо U-19 - Баварія U-19 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Яцик, 2:0 - 69 Бпажко (пен), 2:1 - 90+1 Дібрані

Динамо: Нещерет, Бенедюк (Малиш, 88), Боль, Дячук, Вівчаренко, Бражко, Яцик (Філатов, 81), Мельниченко (Ель Хамліші, 70), Волошин, Діалло, Попов (Горбач, 89).

Баварія: Шенк, Саньянг, Бухманн, Яніцек, Герольд, Незірі (Їлдиз, 62), Веніг, Айтамер (Дібрані, 73), Ваннер, Ібрагімович, Мамедова (Хепберн, 73).

Попереджені: Дячук (88), Бражко (90+2), Боль (90+3), Вівчаренко (90+5) – Яніцек (82), Їлдиз (90+5).

Раніше, Діалло очолив гонку бомбардирів у Юнацькій Лізі УЄФА.

Коментарі ()