Наша відповідь Моурінью: Ротань купив бутси гравцю Динамо

В українському футболі відбулася схожа історія з бутсами, яка сталася після перемоги Роми у Серії А.

Про це розповів тренер-аналітик молодіжної збірної України Євген Гресь.

Нещодавно тренер Роми Жозе Моурінью купив взуття 18-річному ганцю Феліксу Афена-Г'яну, який своїм дублем приніс римлянам перемогу 2:0 над Дженоа Андрія Шевченка.

Схожа історія місяць тому трапилась у молодіжній збірній України.

"В українському футболі такі історії теж зустрічаються, але вони, скажімо так, менш розкручені. Понад місяць тому мені довелося стати свідком схожої ситуації.

Ми їхали зі стадіону в Бресті, і Руслан Ротань вже вирішив – замість вилученого у матчі з французами Максима Таловерова у наступному поєдинку зіграє 18-річний Антон Боль. Ризиковане, але виправдане рішення. Вийшли з автобуса, і Петрович каже: "Поклич Антона".

Де твої бутси на шести шипах? – запитав тренер у захисника Динамо. – Дзвони додому, нехай передають до Запоріжжя, гратимеш проти Фарер". "У мене немає таких бутс, лише мікси. Я викинув старі, коли вдруге зазнав травму коліна", – відповів Антон. "Не вигадуй, ти захисник, і зобов'язаний грати у відповідному взутті, – сказав Ротань. – Які тобі подобаються бутси?

За два дні у Запоріжжі наш адміністратор на прохання наставника забрав на пошті нову пару взуття, і Руслан Ротань вручив його майбутньому дебютанту. "У тебе доба, – сказав Петрович. – Є одне тренування, є гаряча вода. Розбивай, як хочеш.

Антон Боль установку тренера виконав, а потім успішно дебютував за молодіжну збірну України. Ми виграли, не пропустили, а захисник виграв майже всі єдиноборства і показав максимальну в команді точність передач (99%). Вочевидь, він зіграє в цих бутсах проти Баварії. Поки що в Юнацькій Лізі УЄФА, а далі буде видно", - відзначив Гресь.