Джерело - Чемпіон.
21 листопада 18-річний гравець Роми Фенікс Афена-Г’ян став героєм дебютного матчу Андрія Шевченка у Дженоа (2:0).
Ганець вийшов на заміну та оформив дубль.
Після матчу головний тренер Роми Жозе Моурінью заявив, що перед виходом на поле пообіцяв Афені-Г’яну, що подарує йому нові кросівки за 900 євро, про які той мріяв, якщо гравець добре проявить себе в матчі.
Моурінью свою обіцянку виконав наступного ж дня:
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