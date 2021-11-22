Афена-Г’ян отримав подарунок за дубль

Джерело - Чемпіон.

21 листопада 18-річний гравець Роми Фенікс Афена-Г’ян став героєм дебютного матчу Андрія Шевченка у Дженоа (2:0).

Ганець вийшов на заміну та оформив дубль.

Після матчу головний тренер Роми Жозе Моурінью заявив, що перед виходом на поле пообіцяв Афені-Г’яну, що подарує йому нові кросівки за 900 євро, про які той мріяв, якщо гравець добре проявить себе в матчі.

Моурінью свою обіцянку виконав наступного ж дня:

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