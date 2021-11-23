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Ліга чемпіонів. Динамо - Баварія 0:1. ОНЛАЙН

Сьогодні 20:31 11214 3
Ліга чемпіонів. Динамо - Баварія 0:1. ОНЛАЙН
#Динамо, #Баварія, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Завершується перший тайм! Баварія упевнено переграє Динамо на Олімпійському.

45' Толіссо класно пробивав з-за меж штрафного, але Бущан потягнув цей удар - кутовий для гостей.

45' Три хвилини додав арбітр до першого тайму.

44' Миколенко намагався втікти у контратаку, але оббігти Горецку йому не вдалося.

42' Гол! Баварія подвоює рахунок! Толіссо виконував закидання на Мюллера, той пропустив м'яч на Комана, який потужно пробив під поперечину.

41' Тепер Девіс у боротьбі з захисником упав, але знову суддя проігнорував цю ситуацію.

40' Не буде пенальті у ворота Ноєра.

39' Видно на повторі, що францу чепляв Віталія. Чекаємо на рішення ВАР арбітрів.

38' Буяльський боровся з Ернандесом у штрафному майданчику і впав, але свисток арбітра промовчав.

37' Шапаренко класно пройшов суперника, віддав на Буяльського, але Віталій не зміг прострілити на Шкуріна.

36' Подавала Баварія з кутового, але Шкурін головою відвів загрозу від своїх воріт.

35' Циганков зміщювався у центр і пробивав по воротах, але Ноєр зміг забрати м'яч у руки.

34' Сидорчук виконував крос, але перехопив Куассі цю передачу.

33' Девіс намагався прострілити, але нікого з партнерів не опинилося в штрафному майданчику і м'яч пішов за межі поля.

32' Шапаренко сзаду вдарив по ногах Горецку, за що арбітр нагородив його жовтою карткою.

31' Мюллер прострілював на Левандовського, але Забарний перехопив цю передачу.

29' Циганков виходив сам на сам з Ноєром, Горецка у підкаті не дав пробити Віктору, але м'яч підскочив перед голкіпером Баварії і влучив у стійку. 

28' Горецка у центрі поля підштовхнув Сидорчука. Штрафний на користь Динамо.

27' Циганков віддавав розрізну передачу на Буяльського, але встиг Ноєр вийти з воріт і забрати м'яч у руки.

26' Втікав у контратаку Циганкова, але зміг заробити штрафний у боротьбі з Сане.

25' Коман подавав у штрафний майданчик, але Бущан з голови Левандовського зняв снаряд.

24' Шкурін намагався розігнати контратаку, але не зміг пройти суперника і втратив м'яч.

22' Ернандес помилився з прийомом, але все ж встиг віддати пас і заробити штрафний.

21' Намагався Сане пас в розріз віддати на Левандовського, але засильно пішов м'яч і Бущан забрав його до своїх рук.

19' Мюллер подавав з кутового, але Бущан кулаком вибив м'яч подалі від своїх воріт.

17' Контролює м'яч Баварія зараз, зменшили темп німці після забитого м'яча.

15' Чекав головний арбітр рішення від VAR асистентів, але все ж зарахував цей гол.

14' Гол! Левандовський забиває шедевральний гол! Поляк прийняв м'яч спиною до воріт і пробив через себе точно в кут воріт.

14' Девіс прострілював з лівого флангу, але Миколенко розрядив ситуацію.

12' Горецка подавав на Левандовського, але Кендзьора головою вибив м'яч подалі від власних воріт.

11' Розіграли корнер кияни, Де Пена подавав на Забарного, але Ілля до м'яча не дістався.

10' Кендзьора подавав з правого флангу, але від спини Девіса м'яч пішов на кутовий.

9' Закидання пішло на Буяльського, але Ернандес зміг вибити м'яч в аут.

8' Через снігопад вертикально намагаються грати обидві команди, не затримується м'яч в центрі поля.

7' Девіс виконував закидання на Мюллера, але німець опинився в офсайді.

6' Миколенко класно прострілив у штрафний майданчик, але Ернандес зміг перевести м'яч на кутовий.

5' Гравці Динамо пішли заспокоювати фанів, які почали сутичку.

4' На поле вибіг уболівальник - матч перервано.

3' Горецка класно пробив з льоту з-за меж штрафного майданчика, але влучив у власного партнера.

2' Буяльський відібрав у Толіссо м'яч у центрі поля і француз був змушений фолити. 

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди виходять на поле!

Раніше Динамо обіграло Баварію у Юнацькій лізі УЄФА.

Стартові склади команд:

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Шкурін

Баварія: Ноєр – Павар, Ернандес, Куассі, Девіс – Горетцка, Толіссо – Сане, Мюллер, Коман – Левандовський

Київське Динамо зіграє проти мюнхенської Баварії у матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 23 листопада, на НСК Олімпійському в Києві. Початок о 19:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн трансляцію починаючи з 19:30.

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