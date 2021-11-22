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УПЛ. Верес - Металіст 1925 2:0. Відео голів

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Відео голів матчу Верес - Металіст 1925
УПЛ. Верес - Металіст 1925 2:0. Відео голів
#Верес, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 15-го туру української Прем’єр-Ліги Верес вдома обіграв Металіст 1925.

40 хвилина. Відео голу Пасіча

61 хвилина. Відео голу Солдата

Чемпіонат України - УПЛ
15 тур, 21 листопада

Верес - Металіст 1925 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 40 Пасіч, 2:0 - 61 Солдат

Верес: Богдан Когут, Ігор Солдат, Роман Гончаренко, Михайло Шестаков (Михайло Сергійчук 73), Віталій Дахновський (Віталій Тимофі'єнко 81), Геннадій Пасіч, Сергій Панасенко (Роберт Гегедош 81), Дмитро Немчанінов, Валерій Кучеров

Металіст 1925: Денис Сидоренко, Соломон Кверквелія, Артур Западня, Євген Протасов, Сергій Ченбай, Михайло Шершень, Дмитро Кравченко, Артем Габелок (Максим Задерака 66), Олег Голодюк (Фабіо Алешандре Фрейтас де Алмейда 66), Марлісон, Дмитро Криськів

Попередження: Валерій Кучеров 10 - Артур Пастка 45+1

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