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УПЛ. Верес розібрався з Металістом 1925 у 15 турі

Сьогодні 21:20 259 0
Третя поспіль поразка Металіста 1925 у чемпіонаті України
УПЛ. Верес розібрався з Металістом 1925 у 15 турі
#УПЛ, #Верес, #Металіст 1925

Джерело - Чемпіон.

У матчі 15-го туру української Прем’єр-Ліги Верес вдома обіграв Металіст 1925.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь рівненського клубу.

Чемпіонат України - УПЛ
15 тур, 21 листопада

Верес - Металіст 1925 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 40 Пасіч, 2:0 - 61 Солдат

Верес: Богдан Когут, Ігор Солдат, Роман Гончаренко, Михайло Шестаков (Михайло Сергійчук 73), Віталій Дахновський (Віталій Тимофі'єнко 81), Геннадій Пасіч, Сергій Панасенко (Роберт Гегедош 81), Дмитро Немчанінов, Валерій Кучеров

Металіст 1925: Денис Сидоренко, Соломон Кверквелія, Артур Западня, Євген Протасов, Сергій Ченбай, Михайло Шершень, Дмитро Кравченко, Артем Габелок (Максим Задерака 66), Олег Голодюк (Фабіо Алешандре Фрейтас де Алмейда 66), Марлісон, Дмитро Криськів

Попередження: Валерій Кучеров 10 - Артур Пастка 45+1

Раніше, Минай та Інгулець розписали результативну нічию у 15 турі УПЛ.

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