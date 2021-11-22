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Вудворд може залишитися віцепрезидентом Манчестер Юнайтед до літа

Сьогодні 15:11 67 0
Менеджер планував залишити цей пост у грудні
Вудворд може залишитися віцепрезидентом Манчестер Юнайтед до літа
#Манчестер Юнайтед, #Сульшер, #Вудворд

Джерело - Sky Sports.

Віцепрезидент Манчестер Юнайтед Ед Вудворд, який має залишити свою посаду наприкінці цього року, може залишитись на ній ще на кілька місяців.

Про це повідомляє Sky Sports

Менеджер планував залишити цю посаду у грудні, але все ще бере безпосередню участь у процесі прийняття рішень щодо майбутнього клубу. Він відіграв важливу роль у звільненні Оле-Гуннера Сульшера.

Вудворд може залишитись на цій посаді до літа – тоді клуб призначить нового головного тренера, який керуватиме командою на довготривалій основі.

Нагадаємо, Почеттіно готовий очолити Манчестер Юнайтед.

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