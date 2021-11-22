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Почеттіно готовий очолити Манчестер Юнайтед

Сьогодні 09:45 160 0
49-річний аргентинець незадоволений своїм становищем у паризькому клубі
Почеттіно готовий очолити Манчестер Юнайтед
#Почеттіно, #ПСЖ, #Манчестер Юнайтед, #Сульшер

Джерело - The Times.

Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно зацікавлений у роботі з Манчестер Юнайтед, де напередодні був звільнений Оле-Гуннер Сульшер.

Про це повідомляє The Times.

49-річний аргентинець незадоволений своїм становищем у паризькому клубі.

Почеттіно втомився керувати роздягальнею, де домінують схильні до егоїзму Ліонель Мессі, Неймар та Кіліан Мбаппе.

Крім того, тренер досі мешкає в готелі, тоді як його родина залишилася в Лондоні, де він раніше очолював Тоттенгем.

Нагадаємо, ПСЖ у меншості переміг Нант.

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