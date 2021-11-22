Почеттіно готовий очолити Манчестер Юнайтед

Джерело - The Times.
Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно зацікавлений у роботі з Манчестер Юнайтед, де напередодні був звільнений Оле-Гуннер Сульшер.
Про це повідомляє The Times.
49-річний аргентинець незадоволений своїм становищем у паризькому клубі.
Почеттіно втомився керувати роздягальнею, де домінують схильні до егоїзму Ліонель Мессі, Неймар та Кіліан Мбаппе.
Крім того, тренер досі мешкає в готелі, тоді як його родина залишилася в Лондоні, де він раніше очолював Тоттенгем.
Нагадаємо, ПСЖ у меншості переміг Нант.