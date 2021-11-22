Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду прокоментував звільнення головного тренера Оле-Гуннера Сульшера.

Відповідний пост з'явився у португальця в соцмережах.

"Він був моїм партнером по нападу, коли я вперше приїхав на Олд Траффорд, і він був моїм тренером з того часу, як я повернувся до Манчестера Юнайтеда", - заявив форвард.