Джерело - Чемпіон.
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду прокоментував звільнення головного тренера Оле-Гуннера Сульшера.
Відповідний пост з'явився у португальця в соцмережах.
"Він був моїм партнером по нападу, коли я вперше приїхав на Олд Траффорд, і він був моїм тренером з того часу, як я повернувся до Манчестера Юнайтеда", - заявив форвард.
Актуально: Брюс хоче очолити Манчестер Юнайтед
"Але насамперед Оле – видатна людина. Я бажаю йому всього найкращого, щоб життя йому не приготувало. Успіхів, мій друже! Ти заслуговуешь цього!" – написав Роналду
Нагадаємо, Почеттіно готовий очолити Манчестер Юнайтед.