Кальярі двічі відігравалося по ходу матчу

Джерело - Чемпіон.

Сассуоло та Кальярі не визначили сильнішого в рамках 13 туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А

13 тур, 21 листопада

Сассуоло - Кальярі 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 37 Скамакка, 1:1 - 40 Кейта, 2:1 - 52 Берарді (пен), 2:2 - 56 Жоау (пен)