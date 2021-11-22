Джерело - Чемпіон.
Сассуоло та Кальярі не визначили сильнішого в рамках 13 туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
13 тур, 21 листопада
Голи: 1:0 - 37 Скамакка, 1:1 - 40 Кейта, 2:1 - 52 Берарді (пен), 2:2 - 56 Жоау (пен)
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Джерело - Чемпіон.
Сассуоло та Кальярі не визначили сильнішого в рамках 13 туру італійської Серії А.
Голи: 1:0 - 37 Скамакка, 1:1 - 40 Кейта, 2:1 - 52 Берарді (пен), 2:2 - 56 Жоау (пен)