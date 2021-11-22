Визначились арбітри матчу Інтер - Шахтар

Джерело - УЄФА.
Донецький Шахтар зіграє проти міланського Інтера в матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Головним арбітром зустрічі призначено румуна Овідіу Хацегана. На лініях йому допомагатимуть Мірча Міхаїл Григориу і Себастьян Георге. Рауд Петреску буде виконувати обов’язки четвертого арбітра.
А ось на VAR будуть працювати німці: Крістіан Дінгерт та Марко Фрітц.
Матч Інтер - Шахтар відбудеться у середу, 24 листопада. Початок о 19:45.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.