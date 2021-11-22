 Визначились арбітри матчу Інтер - Шахтар | Футбол | Champion.com.ua
Збірна України сенсаційно виграла командний чемпіонат Європи
Вчора 22:54 1898
Ліга конференцій. Рома - Зоря: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:55 553
Педрі отримав нагороду Golden Boy
Сьогодні 12:52 169
S1mple став найкращим кіберспортсменом року, B1t - найкращий новачок
Сьогодні 12:12 242 1
Британці планують прибрати рекламу букмекерів з футболок команд АПЛ
Сьогодні 12:03 148
Рейтинг ATP: Стаховський піднявся на 17 позицій
Сьогодні 11:26 7892
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла місце у ТОП-15
Сьогодні 10:46 172310
Ліга чемпіонів. Динамо - Баварія: онлайн-трансляція
Сьогодні 10:22 2396
Усик: У Львові розмовляю російською мовою і мені відповідають російською
Сьогодні 09:57 8299 2
Зникла китайська тенісистка Пен Шуай вийшла на зв'язок із МОК
Сьогодні 08:32 1805
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Граю не лише на нервах: Влада Седан продемонструвала свої музичні здібності
Граю не лише на нервах: Влада Седан продемонструвала свої музичні здібності Віктор Слюсаренко
Сьогодні 13:13 106
Британці планують прибрати рекламу букмекерів з футболок команд АПЛ
Британці планують прибрати рекламу букмекерів з футболок команд АПЛ Harry BettMan
Сьогодні 12:03 148
35 роки тому Майк Тайсон став наймолодшим чемпіоном світу
35 роки тому Майк Тайсон став наймолодшим чемпіоном світу Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:31 2641
30 років тому Динамо зіграло останній матч у турнірах СРСР
30 років тому Динамо зіграло останній матч у турнірах СРСР Віктор Слюсаренко
Сьогодні 10:12 238
Збірна України розпочала підготовку до відбору на чемпіонат світу
Збірна України розпочала підготовку до відбору на чемпіонат світу Віктор Слюсаренко
Сьогодні 09:38 414
Вболівальник Ліона вирахував фаната, який кинув пляшку у Паєта, та вдарив його у голову
Вболівальник Ліона вирахував фаната, який кинув пляшку у Паєта, та вдарив його у голову Віктор Слюсаренко
Сьогодні 08:39 446
У матчі НБА сталася масова сутичка: на паркеті з'явився поліцейський, а Леброн отримав вилучення за грубий фол
У матчі НБА сталася масова сутичка: на паркеті з'явився поліцейський, а Леброн отримав вилучення за грубий фол Андрій Твердохліб
Сьогодні 05:04 873
Як УАФ в особі Павелка знецінила Петракова
Як УАФ в особі Павелка знецінила Петракова Андрій Твердохліб
Сьогодні 04:36 5201 3
Неймовірна краса та грація: українка Яхно предстала у вишуканому образі
Неймовірна краса та грація: українка Яхно предстала у вишуканому образі Андрій Твердохліб
Сьогодні 02:55 1515
18-річний юнак зіпсував дебют Шевченка в Серії А, другий гол ганця - шедевр
18-річний юнак зіпсував дебют Шевченка в Серії А, другий гол ганця - шедевр Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:32 1346
ВІДЕО. Шикарний гол Зубкова а-ля Ярмоленко допоміг Ференцварошу розгромити Фехервар
ВІДЕО. Шикарний гол Зубкова а-ля Ярмоленко допоміг Ференцварошу розгромити Фехервар Андрій Твердохліб
Вчора 23:32 1185
Ваші сідниці будуть горіти як мої: Бех-Романчук дала майстер клас для дівчат
Ваші сідниці будуть горіти як мої: Бех-Романчук дала майстер клас для дівчат Андрій Твердохліб
Вчора 23:21 939
У Франції знову скандал: матч Ліон - Марсель перервано через уболівальників
У Франції знову скандал: матч Ліон - Марсель перервано через уболівальників Андрій Твердохліб
Вчора 22:30 1850
Фото дня: Шевченко дебютував на чолі Дженоа
Фото дня: Шевченко дебютував на чолі Дженоа Андрій Твердохліб
Вчора 22:18 1124
Шевченко дебютує на чолі Дженоа в матчі з Ромою, у 2004 році гол українця в ворота римлян приніс Мілану чемпіонство
Шевченко дебютує на чолі Дженоа в матчі з Ромою, у 2004 році гол українця в ворота римлян приніс Мілану чемпіонство Андрій Твердохліб
Вчора 18:36 1231
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:31 Футбол Parimatch Ukraine і Челсі запустили нову кампанію за мотивами легенди про Короля Артура 77
13:29 Футбол Сассуоло - Кальярі 2:2. Огляд матчу 66
13:13 Блог Граю не лише на нервах: Влада Седан продемонструвала свої музичні здібності 109
13:11 Футбол Визначились арбітри матчу Інтер - Шахтар 134
12:55 Футбол Ліга конференцій. Рома - Зоря: онлайн-трансляція 553
12:52 Футбол Педрі отримав нагороду Golden Boy 169
12:42 Футбол Хаві відхилив варіант із трансфером ван де Бека до Барселони 170
12:29 Футбол Клермон - Ніцца 1:2. Огляд матчу 130
12:12 Кіберспорт S1mple став найкращим кіберспортсменом року, B1t - найкращий новачок 242 1
12:03 Блог Британці планують прибрати рекламу букмекерів з футболок команд АПЛ 148
11:55 Футбол УАФ планує запровадити ліміт в УПЛ на орендованих гравців 234
11:42 Футбол Зідан відмовився очолити Манчестер Юнайтед через дружину 263
11:27 Футбол Федецький розповів як Кополовця затримали у зоні АТО 3992 1
11:26 Теніс Рейтинг ATP: Стаховський піднявся на 17 позицій 7892
11:13 Футбол Реал Сосьєдад - Валенсія 0:0. Огляд матчу 181
11:09 Бокс Ломаченко - Коммі: матч-центр 323
10:58 Футбол Моурінью: Тяжкий матч з Дженоа, але ми домінували 292
10:46 Теніс Рейтинг WTA: Світоліна зберегла місце у ТОП-15 172310
10:31 Блог 35 роки тому Майк Тайсон став наймолодшим чемпіоном світу 2642
10:30 Футбол Інтер - Наполі 3:2. Огляд матчу 245
10:22 Футбол Ліга чемпіонів. Динамо - Баварія: онлайн-трансляція 2396
10:12 Блог 30 років тому Динамо зіграло останній матч у турнірах СРСР 239
10:12 Футбол Сім гравців Баварії пропустять матч з Динамо через коронавірус 890
09:57 Бокс Усик: У Львові розмовляю російською мовою і мені відповідають російською 8299 2
09:56 Футбол Манчестер Сіті - Евертон 3:0. Огляд матчу 236

Визначились арбітри матчу Інтер - Шахтар

Сьогодні 13:11 134 0
На матчі працюватимуть арбітри з Румунії
Визначились арбітри матчу Інтер - Шахтар
#Ліга чемпіонів, #Шахтар, #Інтер

Джерело - УЄФА.

Донецький Шахтар зіграє проти міланського Інтера в матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Головним арбітром зустрічі призначено румуна Овідіу Хацегана. На лініях йому допомагатимуть Мірча Міхаїл Григориу і Себастьян Георге. Рауд Петреску буде виконувати обов’язки четвертого арбітра.

А ось на VAR будуть працювати німці: Крістіан Дінгерт та Марко Фрітц.

Коментарі ()