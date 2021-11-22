Визначились арбітри матчу Інтер - Шахтар

На матчі працюватимуть арбітри з Румунії

Джерело - УЄФА.

Донецький Шахтар зіграє проти міланського Інтера в матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Головним арбітром зустрічі призначено румуна Овідіу Хацегана. На лініях йому допомагатимуть Мірча Міхаїл Григориу і Себастьян Георге. Рауд Петреску буде виконувати обов’язки четвертого арбітра.

А ось на VAR будуть працювати німці: Крістіан Дінгерт та Марко Фрітц.