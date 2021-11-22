Нідерландець має намір покинути Манчестер Юнайтед

Джерело - Diario Sport.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Бек навряд чи перейде до Барселони, доки клуб очолює Хаві.

Про це повідомляє Diario Sport.

"Блаугранас" стежила за футболістом і нещодавно зв'язалася з ним, щоб дізнатися його думку про можливий перехід до каталонського клубу.

Ван де Бек повідомив, що був би радий цій можливості через те, що ситуація в Юнайтеді його не влаштовує.

Хаві повідомили про можливість підписати 24-річного гравця, але тренер відхилив цей варіант. Фахівець уточнив, що наразі не потребує посилення півзахисту.

Нагадаємо, Реал готує трансфер ван де Бека.