Джерело - Diario Sport.
Півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Бек навряд чи перейде до Барселони, доки клуб очолює Хаві.
Про це повідомляє Diario Sport.
"Блаугранас" стежила за футболістом і нещодавно зв'язалася з ним, щоб дізнатися його думку про можливий перехід до каталонського клубу.
Ван де Бек повідомив, що був би радий цій можливості через те, що ситуація в Юнайтеді його не влаштовує.
Хаві повідомили про можливість підписати 24-річного гравця, але тренер відхилив цей варіант. Фахівець уточнив, що наразі не потребує посилення півзахисту.
Нагадаємо, Реал готує трансфер ван де Бека.