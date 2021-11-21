УПЛ. Десна вдома поступилася Колосу у 15 турі

Єдиний гол забив Сітчінава

Джерело - Чемпіон.

У матчі 15-го туру української Прем’єр-Ліги чернігівська Десна зустрічалася з ковалівським Колосом.

Матч завершився 1:0 на користь ковалівського Колоса. Відзначимо, що чернівська Десна з 53-ої хвилини матчу грала у меншості - червону картку отримав Селін. Наприкінці матчу склади команд вирівнялися - вилучено було Дієго.

Чемпіонат України - УПЛ

15 тур, 21 листопада

Десна - Колос 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 67 Сітчінава

Десна: Литовка, Болбат, Сафронов, Цимбалюк, Селін, Домбровський, Арвеладзе (Масалов 79), Завійський, Юрченко (Дегтярьов 79), Тотовицький (к), Безбородько (Будківський 84)

Колос: Волинець, Золотов, Новак (Павловець 56), Петров, Чорноморець, Мілько (к), Ільїн, Задоя (Костишин 68), Богданов, Чурко (Дієго Сілва 81), Ренан (Сітчінава 57)

Попередження: Безбородько 45 - Задоя 17, Петров 20, Богданов 24, Золотов 28

Вилучення: Селін 53 – Дієго 90+1

Раніше, Минай та Інгулець розписали результативну нічию у 15 турі УПЛ.