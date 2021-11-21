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Реал на виїзді впевнено переграв Гранаду. Результати матчів 14 туру Ла-Ліги

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Реал втримує лідерство у лізі
Реал на виїзді впевнено переграв Гранаду. Результати матчів 14 туру Ла-Ліги
#Валенсія, #Хетафе, #Кадіс, #Реал

Джерело - Чемпіон.

У 14-му турі іспанської Ла-Ліги відбулися два матчі.

Хетафе вдома переміг Кадіс, А Реал на виїзді розгромив Гранаду.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
14 тур, 21 листопада

Хетафе - Кадіс 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Олівейра, 2:0 - 60 Куенка, 3:0 - 81 Унал, 4:0 - 90+4 Мата

Гранада - Реал 1:4 (1:2)

Голи: 0:1 - 19 Асенсіо, 0:2 - 25 Начо, 1:2 - 34 Чарріс, 1:3 - 56 Вінісіус, 1:4 - 76 Менді

Сьогодні, 21 листопада, в іспанській Ла-Лізі відбудеться ще два матчі:

19:30. Ельче - Бетіс

22:00. Реал Сосьєдад - Валенсія

Нагадаємо, Барселона у дербі здолала Еспаньйол у 14 турі Ла-Ліги.

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