Реал на виїзді впевнено переграв Гранаду. Результати матчів 14 туру Ла-Ліги

Реал втримує лідерство у лізі

Джерело - Чемпіон.

У 14-му турі іспанської Ла-Ліги відбулися два матчі.

Хетафе вдома переміг Кадіс, А Реал на виїзді розгромив Гранаду.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

14 тур, 21 листопада

Хетафе - Кадіс 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Олівейра, 2:0 - 60 Куенка, 3:0 - 81 Унал, 4:0 - 90+4 Мата

Гранада - Реал 1:4 (1:2)

Голи: 0:1 - 19 Асенсіо, 0:2 - 25 Начо, 1:2 - 34 Чарріс, 1:3 - 56 Вінісіус, 1:4 - 76 Менді

Сьогодні, 21 листопада, в іспанській Ла-Лізі відбудеться ще два матчі:

19:30. Ельче - Бетіс

22:00. Реал Сосьєдад - Валенсія

Нагадаємо, Барселона у дербі здолала Еспаньйол у 14 турі Ла-Ліги.