Барселона у дербі здолала Еспаньйол. Результати матчів 14 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У 14-му турі іспанської Ла-Ліги відбулися чотири матчі.
Сельта вдома зіграла внічию з Вільярреалом - 1:1. Севілья вдома врятувалася від поразки у матчі з Алавесом.
Атлетіко завдяки голу Філіпе здолала Осасуну. Барселона також з мінімальним рахунком перемогла у дербі Еспаньйол.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
14 тур, 20 листопада
Сельта - Вільярреал 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 27 Морено, 1:1 - 72 Мендес
Севілья - Алавес 2:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 5 Лагурдія, 1:1 - 38 Окампос, 1:2 - 45+7 Хоселу, 2:2 - 90+2 Ракитич
Атлетіко - Осасуна 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 87 Філіпе
Барселона - Еспаньйол 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 48 Депай (пен)