Барселона у дербі здолала Еспаньйол. Результати матчів 14 туру Ла-Ліги

Команда під керівництвом Хаві перервала серію без перемог

Джерело - Чемпіон.

У 14-му турі іспанської Ла-Ліги відбулися чотири матчі.

Сельта вдома зіграла внічию з Вільярреалом - 1:1. Севілья вдома врятувалася від поразки у матчі з Алавесом.

Атлетіко завдяки голу Філіпе здолала Осасуну. Барселона також з мінімальним рахунком перемогла у дербі Еспаньйол.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

14 тур, 20 листопада

Сельта - Вільярреал 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 27 Морено, 1:1 - 72 Мендес

Севілья - Алавес 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 5 Лагурдія, 1:1 - 38 Окампос, 1:2 - 45+7 Хоселу, 2:2 - 90+2 Ракитич

Атлетіко - Осасуна 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 87 Філіпе

Барселона - Еспаньйол 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 48 Депай (пен)