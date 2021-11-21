Брест знищив Ланс. Результати матчів 14 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У 14-му турі французької Ліги 1 відбулися 5 матчів.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
14 тур, 21 листопада
Брест - Ланс 4:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 3 Муньє, 2:0 - 13 Шардонне, 3:0 - 33 Февр, 4:0 - 69 ле Дуарон
Анже - Лор'ян 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 68 Мангані (пен)
Мец - Бордо 3:3 (1:2)
Голи: 0:1 - 17 Еліс, 0:2 - 39 Уден, 1:2 - 45 Де Превілль, 2:2 - 52 Нгетте, 2:3 - 67 Уден, 3:3 - 70 Нгетте
Страсбург - Реймс 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 22 Екітіке, 1:1 - 90+7 Бельгард
Труа - Сент-Етьєн 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 60 Трауко
Сьогодні, 21 листопада, у французькій Лізі 1 відбудеться ще два матчі:
18:00. Клермон - Ніцца
21:45. Ліон - Марсель