Брест знищив Ланс. Результати матчів 14 туру Ліги 1

Ланс провалив перший тайм матчу

Джерело - Чемпіон.

У 14-му турі французької Ліги 1 відбулися 5 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

14 тур, 21 листопада

Брест - Ланс 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 3 Муньє, 2:0 - 13 Шардонне, 3:0 - 33 Февр, 4:0 - 69 ле Дуарон

Анже - Лор'ян 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 68 Мангані (пен)

Мец - Бордо 3:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 17 Еліс, 0:2 - 39 Уден, 1:2 - 45 Де Превілль, 2:2 - 52 Нгетте, 2:3 - 67 Уден, 3:3 - 70 Нгетте

Страсбург - Реймс 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Екітіке, 1:1 - 90+7 Бельгард

Труа - Сент-Етьєн 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 60 Трауко

Сьогодні, 21 листопада, у французькій Лізі 1 відбудеться ще два матчі:

18:00. Клермон - Ніцца

21:45. Ліон - Марсель