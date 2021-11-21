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Єзерський виділив проблему Шахтаря

Сьогодні 14:28 229 0
Володимир Єзерський прокоментував перемогу Шахтаря над Рухом
Єзерський виділив проблему Шахтаря
#Єзерський, #Шахтар

Джерело - zbirna.com.

Рух зіграв грамотний матч проти Шахтаря у 15 турі УПЛ.

Про це розповів ексгравець гірників Володимир Єзерський.

"Деяким командам вдавалося підлаштуватися під стиль гри Шахтаря. Той самий Рух досить надійно діяв низьким блоком, змусивши помітно нервувати опонента. "Гірники" контролювали хід гри, але їм явно не вистачало кінцівки. За винятком деяких моментів, львів'яни грамотно оборонялися та були близькі до нічиєї.

Все вирішила індивідуальна майстерність Маркоса Антоніо, який наважився на удар із середньої дистанції. Якщо Шахтар не забиває швидкий гол, то у команди нерідко виникають проблеми…", — вважає Єзерський.

Раніше, Шахтар вирвав перемогу у Руха в 15 турі УПЛ.

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