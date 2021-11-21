Де Дзербі порадив Кучуку змінити роботу

Подробиці конфлікту між наставниками

Стали відомі подробиці словесної суперечки між Роберто Де Дзербі та Леонідом Кучуком у матчі Шахтар - Рух.

За інформацією Футбол NEWS, головний тренер Руху набив м'яч перед тим, як віддати його Валерію Бондарю.

Це привернув увагу Роберто Де Дзербі. Він сказав Кучуку: "Ви маєте змінити роботу".

Після цього і почалася словесна суперечка, в результаті якої вони обидва отримали за жовтою карткою.

Пізніше Де Дзербі був зовсім вилучений через занадто емоційне святкування забитого гола.

Раніше, Шахтар вирвав перемогу у Руху у 15 турі.