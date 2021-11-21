Манчестер Юнайтед зіграв ганебний матч проти Вотфорда в АПЛ.

Про це розповів ексфутболіст Ліверпуля Джеймі Каррагер в інтерв'ю Daily Mail.

"Я ніколи не працював головним тренером, але коли у тебе є такий підбір гравців - і мені все одно, що там хто скаже, у МЮ якісний склад, - не можна програвати Вотфорду з рахунком 1:4. Просто не можна.

Немає жодної різниці, яку гру ставить тренер, як він впливає на роздягальню, чи поважають його. Ці футболісти у деяких матчах грали просто ганебно. А це один із найдорожчих складів у світі, зарплати – серед найвищих у світі.

Я бачив деякі матчі Вотфорда цього сезону, він дуже слабкий. І програти йому 1:4 – це сором і ганьба з огляду на рівень деяких футболістів МЮ.

Тренер покине команду, ми все це розуміємо, і цю тему незабаром буде закрито, але гра деяких футболістів просто обурлива", – заявив Каррагер.