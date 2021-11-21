Бондар: Шахтар сам створив собі проблему

Гра у матчі Шахтар - Рух тривала до першого пропущеного голу львівською командою.

Про це розповів оборонець гірників Валерій Бондар в ефірі Футбол 1.

"Зустрічаючись з такими командами, треба виходити та вирішувати гру ще у першому таймі. Ми самі створили собі проблему, а вже наприкінці забили два м'ячі – це стрес та переживання.

Завдяки чому Рух видався дуже міцним опонентом для Шахтаря? Через те, що нам не вдалося забити. Важко, коли одинадцять людей перебувають у власному штрафному майданчику, але якщо їм подобається грати в такий футбол, це їхнє право, їхня тактика. Таким командам треба забивати гол, і тоді їх буде п'ять-шість за матч. Треба вирішувати свої моменти, більше створювати та бити по воротах. Думаю, забили б раніше, було б легше.

Ключовим став момент із першим забитим м'ячем. Після пропущеного гола Рух відкрився, і ми одразу ж забили другий. Потім стало легше, ми видихнули та виграли", – сказав Бондар.