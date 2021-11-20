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УПЛ. Зоря несподівано поступилась Львову у 15 турі

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УПЛ. Зоря несподівано поступилась Львову у 15 турі
#Зоря, #УПЛ, #Львів

Джерело - Чемпіон.

У 15 турі Української Прем'єр-ліги Львів вдома обіграв Зорю.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь львівського клубу.

Чемпіонат України - УПЛ

15 тур, 20 листопада

Львів - Зоря 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 1 Шина, 2:0 - 32 Цвек (автогол), 2:1 - 64 Луньов

ФК Львів: Олександр Ільющенков, Олексій Довгий, Міхай-Даніел Лека, Шина (Назарій Нич 73), Енес Махмутовіч, Володимир Якимець, Андрій Бусько, Артур Ременяк (Фране Чір'як 72), Ернест Антві, Максим Грисьо (Дмитро Семенів 73), Сергій Політило (Борис Крушинський 89)

Зоря: Дмитро Мацапура, Ловро Цвек, Шахаб Захеді (Максим Луньов 46), Дмитро Хомченовський (Владислав Кабаєв 46), Олександр Гладкий, Сергій Булеца, Артем Громов (Кристіан Даль 84), Максим Імереков, Денис Фаворов, Ігор Снурніцин (Жуніор Рейс 46), Аллахяр Саядманеш (Раймонд Фрімпонг 84)

Попередження: Ернест Антві 10, Олексій Довгий 47, Олександр Ільющенков 90 - Шахаб Захеді 24, Владислав Кабаєв 86

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