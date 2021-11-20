У ПСЖ анонсували повернення Рамоса

Джерело - football24.ua.
Захисник ПСЖ Серхіо Рамос незабаром повернеться на поле.
Про це розповів головний тренер паризького клубу Маурісіо Почеттіно.
"Рамос – переможець чемпіонату світу, футболіст високого рівня. Складно прийняти те, що він грає не так багато, як нам хотілося б, але він працює і прогресує. Нам потрібно зберігати спокій, адже Серхіо спокійний, а це означає, що він скоро повернеться до складу.
Він повноцінно тренувався тричі цього тижня. Він чудово витримує навантаження, це важливий крок до повернення на поле", – відзначив Почеттіно.
Рамос влітку перебрався у ПСЖ на правах вільного агента після багаторічної кар'єри у Реалі. Через травми Рамос поки не мав можливості дебютувати за паризький клуб.
Нагадаємо, ПСЖ перегляне співпрацю з Почеттіно після матчу проти Манчестер Сіті.