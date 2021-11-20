У ПСЖ анонсували повернення Рамоса

Захисник ПСЖ Серхіо Рамос незабаром повернеться на поле.

Про це розповів головний тренер паризького клубу Маурісіо Почеттіно.

"Рамос – переможець чемпіонату світу, футболіст високого рівня. Складно прийняти те, що він грає не так багато, як нам хотілося б, але він працює і прогресує. Нам потрібно зберігати спокій, адже Серхіо спокійний, а це означає, що він скоро повернеться до складу.

Він повноцінно тренувався тричі цього тижня. Він чудово витримує навантаження, це важливий крок до повернення на поле", – відзначив Почеттіно.