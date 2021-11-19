ПСЖ перегляне співпрацю з Почеттіно після матчу проти Манчестер Сіті

Гра відбудеться 24 листопада

Матч Ліги чемпіонів проти Ман Сіті може суттєво вплинути на майбутнє Маурісіо Почеттіно в клубі.

Про це повідомив журналіст Франсеск Агілар.

Влітку керівництво ПСЖ запросило зіркову компанію гравців на чолі з Ліонелем Мессі, тому мало відповідні вимоги. Результати команди виглядають добре – безапеляційне лідерство в Лізі 1 і стабільна хода в ЛЧ. Втім, боси клубу занепокоєні стилем гри та натужними перемогами. Якщо Почеттіно у найближчих матчах не зможе витягнути із зіркового складу більше яскравості, то постане питання про зміну тренера.

Матч Манчестер Сіті – ПСЖ відбудеться 24 листопада.

Нагадаємо, Рюдігер веде перемовини з ПСЖ та Манчестер Сіті.