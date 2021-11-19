Тренер Чорноморця: Поплатилися за помилки в обороні

Чорноморець припустився багатьох помилок в обороні у матчі 15 туру проти Динамо.

Про це розповів тренер одеського клубу Сергій Шматоваленко

"Гра вийшла цікавою, ми здобули дуже великий досвід у протистоянні з київським Динамо. Дещо у нас не виходило, перевага була за нашим грандом. Ми намагалися протистояти Динамо як могли, але у нас трохи не вийшло.

Перевага була за Динамо. Звичайно, рахунок нас не влаштовує, але ми припустилися багатьох помилок в обороні та за це поплатилися", - відзначив Шматоваленко.