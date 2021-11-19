Джерело - Diario Sport.
Правий захисник Аякса Нуссаїр Мазрауї, який може стати вільним агентом улітку 2022 року, привернув увагу кількох європейських клубів.
Про це повідомляє Diario Sport.
Барселона стежить за 24-річним футболістом, представники клубу відвідали кілька матчів за участю Мазрауї. Скаути каталонців надали йому позитивну характеристику.
Актуально: Барселона не зможе купувати гравців у зимове трансферне вікно
Також інтерес до гравця виявляє мадридський Реал.
Нагадаємо, Барселона хоче підписати декілька гравців безкоштовно.