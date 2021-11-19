Марокканець може стати влітку вільним агентом

Джерело - Diario Sport.

Правий захисник Аякса Нуссаїр Мазрауї, який може стати вільним агентом улітку 2022 року, привернув увагу кількох європейських клубів.

Про це повідомляє Diario Sport.

Барселона стежить за 24-річним футболістом, представники клубу відвідали кілька матчів за участю Мазрауї. Скаути каталонців надали йому позитивну характеристику.

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Також інтерес до гравця виявляє мадридський Реал.

Нагадаємо, Барселона хоче підписати декілька гравців безкоштовно.