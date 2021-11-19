Барселона хоче підписати декілька гравців безкоштовно

Джерело - Чемпіон.
Барселона має намір зміцнити склад та опрацьовує різні варіанти.
Про це повідомляє журналіст Жерар Ромеро.
Незважаючи на наявність сумнівів щодо можливості здійснити потрібні угоди, каталонці хотіли б підписати 3-4 хороших футболістів та одного ТОП-гравця.
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Серед основних варіантів виділяються захисники Сесар Аспілікуета (Челсі) та Хосе Гая (Валенсія), а також форвард Зальцбурга Карім Адейємі.
Також, Барселона прагне безкоштовно підписати центрального захисника і сподівається, що це буде Андреас Крістенсен із Челсі.
Нагадаємо, Челсі хоче купити Гаві.