Житлобуд-1 зіграв унічию з Брейдабліком у Лізі чемпіонів

Матч завершився без голів

Джерело - Чемпiон.

Харківський Житлобуд-1 провів свій третій матч у групі жіночої Ліги чемпіонів.

Після поразок від Реала (0:1) та ПСЖ (0:5) харків'янки зіграли в нічию проти ісландського Брейдаблік.

Ліга чемпіонів

Група В, 3-й тур

9 листопада

Житлобуд-1 – Брейдаблік 0:0

Житлобуд-1: Яман, Басанська, Шматко, Алексанян, Шевчук (Вороніна, 86), Кочнєва (Спасоївич, 86), Апанащенко, Петрик, Бойченко, Садикоглу, Овдійчук.

Брейдаблік: Іварсдоттір, Халльдоурсдоттір, Лілліардоттір, К. Арнадоттір, А. Арнадоттір, Томасдоттір, Магнусдоттір, Цімер (В. Крістіансдоттір, 91), Альбертсдоттір, Антонсдоттір (Георгсдоттір, 84), Сігюргейрсдоттір (Сореє, 46).