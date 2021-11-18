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Мілан хоче продовжити контракт із капітаном

Сьогодні 20:24 165 0
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Мілан хоче продовжити контракт із капітаном
#Романьйолі, #Мілан

Джерело - Чемпіон.

Мілан хоче продовжити контракт із капітаном команди Алессіо Романьйолі, який нині втратив місце в основі команди.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Нинішня угода закінчується наприкінці цього сезону. Новий контракт буде розрахований до літа 2026 року із зарплатою 3,5 мільйона євро на рік.

Романьйолі хоче залишитися у Мілані і погодився знизити свою зарплату, але це не означає зменшення вдвічі. Нинішнього сезону на рахунку Романьйолі 11 матчів за Мілан у всіх турнірах. Трансферна вартість 26-річного захисника оцінюється у 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що Мілан хоче продовжити контракт зі Златаном Ібрагімовічем.

Нагадаємо, Мілан може придбати Санчеша.

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