Футболіста підозрюють в нападі з ножем

Заарештований гравець Аяксу Квінсі Промес, якого підозрюють в нападі з ножем.

Про це повідомляє De Telegraaf.

Футболіста підозрюють в нападі з ножем.

Інцидент стався в кінці липня 2020 року на вечірці в місті Абкауде. Під час заходу у Промес виник конфлікт з членом сім'ї. Сталася бійка, в результаті якої форвард завдав ножові поранення чоловікові.

Повідомляється, що у потерпілого було серйозно пошкоджено коліно. Нещодавно чоловік розповів, що футболіст завдав йому кілька ножових поранень. Ім'я потерпілого - не уточнюється.

Промес підозрюють в нападі із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. За це передбачено тюремне ув'язнення терміном до чотирьох років. На цей час гравець знаходиться в СІЗО, в якому може пробути до трьох днів.

28-річний Промес з 2014-го по 2018 рік грав у складі Спартаку. У сезоні-2017/18 він був визнаний найкращим бомбардиром чемпіонату Росії.

Раніше Аталанта на виїзді переграла Аякс.