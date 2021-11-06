Німець хоче заробляти 12 млн євро

Джерело - AS.

Мадридський Реал має намір підписати захисника Челсі Антоніо Рюдігера.

Про це повідомляє AS.

У німця закінчується контракт влітку 2022 року.

Мадрид хоче посилити центр оборони після того, як Рафаель Варан та Серхіо Рамос покинули клуб.

Футболіст хоче отримувати 12 мільйонів євро на рік, Челсі поки що не готовий стільки йому платити.

З Реала влітку, швидше за все, підуть Іско, Марсело, Гарет Бейл і, можливо, Еден Азар, тому клуб має кошти, щоб задовольнити вимоги німця.

Нагадаємо, Рюдігер веде перемовини з ПСЖ та Манчестер Сіті.