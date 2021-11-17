 П’єса Олександра Петракова у п’яти стадіях. Опит – вєлікоє дєло | Блоги | Champion.com.ua
З ким зіграє Україна: визначились усі учасники плей-оф кваліфікації ЧС-2022
Сьогодні 06:30 8679
Зінченко - найкращий гравець мачту Україна - Боснія і Герцеговина за версіями WhoScored та SofaScore
Сьогодні 08:15 154
Франков: Навколо матчу України та Росії буде багато негативу
Сьогодні 07:47 1009 1
Боснія і Герцеговина - Україна 0:2: огляд матчу
Сьогодні 01:51 1838
Відео дня. Гравці збірної України подякували уболівальникам традиційним ритуалом
Сьогодні 01:26 761
Зінченко: Неймовірний сейв Бущана додав нам сил
Сьогодні 01:07 893
Петраков: Про гру говорити не хочу, головне - результат
Сьогодні 00:27 644
Збірна України обіграла Боснію і Герцеговину у матчі року
Вчора 23:37 2001 7
Боснія і Герцеговина - Україна 0:2. Як це було
Вчора 23:35 20176
Боснія і Герцеговина - Україна: відео голів і огляд матчу
Вчора 23:33 3105
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Танцювали всі, навіть Петраков: Відео з роздягальні збірної України
Танцювали всі, навіть Петраков: Відео з роздягальні збірної України Віктор Слюсаренко
Сьогодні 08:52 96
Опит – вєлікоє дєло. П’єса Олександра Петракова у п’яти стадіях
Опит – вєлікоє дєло. П’єса Олександра Петракова у п’яти стадіях Андрій Дунець
Сьогодні 07:30 221
Відео дня. Гравці збірної України подякували уболівальникам традиційним ритуалом
Відео дня. Гравці збірної України подякували уболівальникам традиційним ритуалом Андрій Твердохліб
Сьогодні 01:26 753
Президент Зеленський привітав збірну України
Президент Зеленський привітав збірну України Андрій Твердохліб
Сьогодні 01:16 473
Довбик подвоїв перевагу збірної України в матчі з Боснією і Герцеговиною
Довбик подвоїв перевагу збірної України в матчі з Боснією і Герцеговиною Андрій Твердохліб
Вчора 23:28 1537
Зінченко виводить збірну України вперед у матчі з Боснією і Герцеговиною
Зінченко виводить збірну України вперед у матчі з Боснією і Герцеговиною Андрій Твердохліб
Вчора 23:08 1326
Шевченко підтримав збірну України перед грою з Боснією і Герцеговиною
Шевченко підтримав збірну України перед грою з Боснією і Герцеговиною Андрій Твердохліб
Вчора 18:09 500
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна Дима Копий
Вчора 17:21 35021
Сербські вболівальники дотепно потролили Роналду
Сербські вболівальники дотепно потролили Роналду Андрій Твердохліб
Вчора 14:57 449
Неперевершений Чорний лебідь! Легендарна Оксана Баюл святкує день народження
Неперевершений Чорний лебідь! Легендарна Оксана Баюл святкує день народження Андрій Твердохліб
Вчора 14:48 3009 1
BettMan прогнозує важку перемогу України над Боснією з рахунком 1-0
BettMan прогнозує важку перемогу України над Боснією з рахунком 1-0 Harry BettMan
Вчора 13:47 328 1
25 років тому брати Клички дебютували у професійному боксі
25 років тому брати Клички дебютували у професійному боксі Valeriy Ruchka
Вчора 13:38 3767 2
Гарненька буде: Седан крупним планом показала їхню із Зінченком дочку
Гарненька буде: Седан крупним планом показала їхню із Зінченком дочку Віктор Слюсаренко
15.11.2021 22:12 537
Підтримав безпритульних: Головний тренер клубу АПЛ переночував на вулиці
Підтримав безпритульних: Головний тренер клубу АПЛ переночував на вулиці Віктор Слюсаренко
15.11.2021 21:40 450
Чому Walt Disney переходить від сімейних цінностей до спортивного беттінгу
Чому Walt Disney переходить від сімейних цінностей до спортивного беттінгу Harry BettMan
15.11.2021 18:54 398
Позаздрить Леброн: Ломаченко показав феноменальні здібності в баскетболі
Позаздрить Леброн: Ломаченко показав феноменальні здібності в баскетболі Віктор Слюсаренко
15.11.2021 18:10 432
Суддівський скандал: ПАР залишилася без ЧС через симуляцію гравця Лестера
Суддівський скандал: ПАР залишилася без ЧС через симуляцію гравця Лестера Віктор Слюсаренко
15.11.2021 17:20 619
У воротарів підкошувалися ноги: Президент Туркменістану зіграв із міністрами у футзал
У воротарів підкошувалися ноги: Президент Туркменістану зіграв із міністрами у футзал Віктор Слюсаренко
15.11.2021 16:51 451 1
Нападник Палермо зробив ефектну пропозицію своїй дівчині під час святкування голу
Нападник Палермо зробив ефектну пропозицію своїй дівчині під час святкування голу Віктор Слюсаренко
15.11.2021 14:02 495
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Андрій Твердохліб
15.11.2021 13:52 32933
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:07 Футбол Петраков стане головним тренером збірної України, - Павелко 20
08:52 Блог Танцювали всі, навіть Петраков: Відео з роздягальні збірної України 131
08:52 Баскетбол Голден Стейт переміг Бруклін, Кліпперс здолав Сан-Антоніо. Результати матчів НБА 79
08:44 Бокс Далакян провів дебютну дуель поглядів із Консепсьоном 225
08:41 Футбол Аргентина та Бразилія розписали мирову. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022 132
08:38 Пряма трансляція УХЛ. Дніпро - Донбас: онлайн-трансляція. LIVE 66
08:30 Футбол Фінляндія - Франція 0:2. Огляд матчу 711
08:15 Футбол Зінченко - найкращий гравець мачту Україна - Боснія і Герцеговина за версіями WhoScored та SofaScore 154
07:59 Пряма трансляція УХЛ. Кременчук - Маріуполь: онлайн-трансляція. LIVE 85
07:47 Футбол Франков: Навколо матчу України та Росії буде багато негативу 1009 1
07:30 Блог Опит – вєлікоє дєло. П’єса Олександра Петракова у п’яти стадіях 227
07:24 Футбол Збірна України не програє два поспіль відбори 536
06:30 Футбол З ким зіграє Україна: визначились усі учасники плей-оф кваліфікації ЧС-2022 8679
01:51 Футбол Боснія і Герцеговина - Україна 0:2: огляд матчу 1838
01:26 Блог Відео дня. Гравці збірної України подякували уболівальникам традиційним ритуалом 761
01:16 Блог Президент Зеленський привітав збірну України 482
01:07 Футбол Зінченко: Неймовірний сейв Бущана додав нам сил 893
00:48 Футбол Петраков: Хочу привітати своїх гравців і вболівальників 589
00:37 Футбол Петраков: Останні три місяці були найважчими у моєму футбольному житті 961
00:27 Футбол Петраков: Про гру говорити не хочу, головне - результат 644
16 Листопада 2021
23:55 Футбол Франція обіграла Фінляндію, перемоги Туреччини та Нідерландів. Результати кваліфікації на ЧС-2022 1510
23:44 Футбол Жеребкування плей-оф кваліфікації ЧС-2022: онлайн-трансляція 1950
23:37 Футбол Збірна України обіграла Боснію і Герцеговину у матчі року 2001 7
23:35 Футбол Боснія і Герцеговина - Україна 0:2. Як це було 20176
23:33 Футбол Боснія і Герцеговина - Україна: відео голів і огляд матчу 3105

Опит – вєлікоє дєло. П’єса Олександра Петракова у п’яти стадіях

Сьогодні 07:30 Андрій Дунець 227 0
Опит – вєлікоє дєло. П’єса Олександра Петракова у п’яти стадіях
Getty Images
#Петраков, #Збірна України, #Україна, #Маліновський, #Шевченко

Джерело - Чемпіон.

"Та не в тім сила. Тут опит получається. От я не знав, як викручуваться, коли тебе схоплять за висок, а тепер знаю… Вік живи, вік учись… Ну… ну?"   фразу героя твору Карпенка-Карого можна перенести на безліч життєвих ситуацій, але навіщо ходити далеко, якщо найбільш очевидна стоїть просто навпроти тебе.

Петраков та національна збірна України разом усього три місяці, однак здається, що вже набагато довше. І сталося за цей час стільки, що вже можна скласти не одну пєсу. Найяскравіше – поведінка тренера та його цитати.

Лише літературою тут не обійтися, а тому варто звернутися ще й до психології. Вона стверджує, що під час різких та неприємних змін людина проходить п'ять стадій усвідомлення неминучого: заперечення, гнів, торг, депресія і прийняття. Втім, іноді в підсумку виявляється, що зміни були не такими вже й неприємними.

Спробуймо змоделювати відчуття та переживання Олександра Петракова, озброївшись його висловами.

Заперечення. "Дуже тяжко. Вже нічого не хотів, зараз треба відпочити. Дуже тяжко…"

Спочатку в тебе шок. Він радше приємний, але шоком від цього бути не перестає. На тебе чекає щось нове. Ти давно мріяв саме про цей, вищий, рівень, адже на попередньому вже досягнув найбільшої вершини.

І перспективи, начебто, виглядають непогано. Ти знаєш усіх хлопців, бо майже кожен пройшов через твою молодіжку. Про це розповідаєш пресі й виглядаєш радісно-збентеженим. Але ж себе не обдуриш: збентеженості тут є більше, ніж радості. Попереду нова сторінка – головна збірна України.

Гнів. "Такі помилки в мене не робили навіть в U17".

Перші матчі не додають оптимізму, хоч команда грає непогано, а іноді навіть добре. Нічия у Казахстані? Ну що ж ти будеш  робити, якщо твій захисник – Караваєв

Із Маліновським теж проблеми. Образився, бачте. У Гасперіні він стільки сидів на лавці, а в тебе не посидить? Хай їде до свого Бергамо, і без нього впораєшся. Не терпіти ж таку відверту зневагу…

Ще й ці постійні порівняння із Шевченком. Кляті ЗМІ. Можливо, варто піти на повний контакт – так, щоб не у флешзоні і не біля Гливинського, а в неділю ввечері на прямий етер. Туди, де сидить Леоненко. Чого боятися? У тебе ж правда – ти й сильніший.

Торг. "Правда в нашій країні нікому не потрібна".

Не на таке ти розраховував. Ти ж із чистою душею, все розповів як є. А тебе ще й травлять. Добре, що вже пояснили, як потрібно поводитися. От і відкривайся їм тепер... Більше подібних помилок ти точно не повториш.

Депресія. "Так буде завжди".

Сказано – зроблено. І байдуже, що сказано лише 37 слів. Треба ж було показати, що й ти маєш гордість.

Відступати нікуди. Новини про голи та асисти з Італії чути гучно, але ти вже зробив свій вибір: три центральних захисники, вертикальність, простота та Сидорчук… Агов, ми ж не іспанці і ніколи ними не будемо.

Результат, щоправда, неоднозначний – перемога та чергова нічия. Знову кляті 1:1. Тут і Львів не допоміг.

Прийняття. "Опит – вєлікоє дєло".

Дуже зручно, коли все можеш вирішувати сам. Маліновського вже повернув, досить із нього стояти в кутку. Та й не конфлікт це був зовсім. Знову щось ці ЗМІ собі роздули. Ох, вони вміють…

Долю виходу до плей-оф відбору теж можна вирішувати самому. Фіни ж точно не обіграють Францію, а тому вигравай у Боснії – і Катар стане ближчим. Справжній матч року!

Єєєєє!!! Перемога! Друге місце! Тебе називали тимчасовим, а вже завтра Павелко надасть тобі права адміністратора.

Ти мріяв про Чемпіонат світу – можна й далі продовжувати це робити. В нинішній ситуації це є позитивним підсумком. Про можливість зустрічі з Італією чи Португалією будеш думати пізніше. Зараз – можна трохи відпочити. Піти перечитати "Сто тисяч" чи що?..

Андрій Дунець, Чемпіон

Більше статей автора - у його ТГ-каналі

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()