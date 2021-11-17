Зідан відреагував на пропозицію Манчестер Юнайтед

Зінедін Зідан не буде повертатися до роботи

Колишній головний тренер Реала Зінедін Зідан не планує погоджуватися на роботу у Манчестер Юнайтед в разі відставки Уле Гуннара Сульшера.

Про це повідомляє Фабриціо Романо.

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МЮ хотів запросити французького фахівця, проте він повідомив босам клубу, що зараз не почувається готовим до роботи в АПЛ.

Зідан хоче відпочити від роботи до літа, пише журналіст Sport Bild Крістіан Фальк.

49-річний тренер залишив Реал у травні і відтоді перебуває без роботи. Сульшер тренує Манчестер Юнайтед з 2018 року. Під його керівництвом команда програла 6 із 12 останніх матчів.

Нагадаємо, Лемпард хоче очолити Лестер, якщо Роджерс перейде до Манчестер Юнайтед.