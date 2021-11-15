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Частина гравців Манчестер Юнайтед розчарована Сульшером

Сьогодні 15:58 215 0
Частина гравців Манчестер Юнайтед розчарована Сульшером
#Манчестер Юнайтед, #Сульшер

Джерело - ESPN.

Частина гравців Манчестер Юнайтед незадоволена рішеннями головного тренера Оле Гуннара Сульшера

Про це повідомляє ESPN.

На літніх зустрічах із футболістами Сульшер пообіцяв частині команди, включаючи Донні ван де Бека, Антоні Марсьяля, Джессі Лінгарда, Діну Хендерсона, Еріку Байї, Діогу Далота, Хуана Мату та Алекса Теллеса, що вони гратимуть частіше.

Деякі футболісти вирішили не йти з МЮ влітку через ці обіцянки. Проте зараз гравці відчувають, що їх ввели в оману. Футболісти розчаровані тим, що Сульшер не виконує обіцяне.

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