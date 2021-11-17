Довбик: Попереду дорога до мрії — чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.
Форвард збірної України Артем Довбик оцінив перемогу над збірною Боснії і Герцеговини (2:0) у відборі до ЧС-2022.
Про це футболіст розповів в Instagram.
"Ми пройшли лише півдороги. Попереду дорога до мрії — чемпіонату світу. Слава Україні", — написав Артем.
Довбик вийшов на поле замість Яремчука на 75-й хвилині зустрічі та на 79-й хвилині зробив рахунок 2:0 на користь збірної України.
Нагадаємо, Довбик забив 400-й м'яч збірної України в історії.
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