Довбик: Попереду дорога до мрії — чемпіонату світу

Артем Довбик прокоментував вихід у плей-оф кваліфікації на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Форвард збірної України Артем Довбик оцінив перемогу над збірною Боснії і Герцеговини (2:0) у відборі до ЧС-2022.

Про це футболіст розповів в Instagram.

"Ми пройшли лише півдороги. Попереду дорога до мрії — чемпіонату світу. Слава Україні", — написав Артем.

Довбик вийшов на поле замість Яремчука на 75-й хвилині зустрічі та на 79-й хвилині зробив рахунок 2:0 на користь збірної України.

Нагадаємо, Довбик забив 400-й м'яч збірної України в історії.