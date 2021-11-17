Бущан: Мій сейв не зробив матч

Сейв голкіпера збірної України Георгія Бущана наприкінці першого тайму матчу проти Боснії не став ключовим у загальному успіху українців.

Про це розповів сам футболіст.

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"Один мій сейв не робить всю гру. Тож я вдячний хлопцям, які все зробили. Це був не ключовий момент матчу. Думаю, у другому таймі вже все було під нашим контролем, ми взяли 3 очки. У нас було більше бажання.

Я задоволений результатом, чекаємо на матчі плей-оф. Дуже стримано все. Хочеться той жереб, який ми зможемо пройти", - сказав Бущан.