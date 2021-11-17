Манчестер Юнайтед готується до зміни головного тренера

Брендан Роджерс - головний претендент на зміну Сульшеру

Джерело - Manchester Evening News.

Манчестер Юнайтед розпочав підготовку всередині клубу до призначення нового головного тренера, який має змінити Оле-Гуннера Сульшера.

Про це повідомляє Manchester Evening News

Після поразок від Ліверпуля (0:5) та Манчестер Сіті (0:2) керівники клубу дійшли висновку, що зміна тренера рано чи пізно необхідна.

Проте наразі немає визначеності, коли саме буде звільнено Сульшера. Не виключено, що норвежець доопрацює до кінця сезону.

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Босам МЮ цікаві кандидатури Еріка тен Хага (Аякс) та Луїса Енріке (збірна Іспанії), проте пріоритетним варіантом є очолюючий Лестер Брендан Роджерс.

Контракт північноірландця з "лисами" розрахований до 2023 року, тож Юнайтед доведеться узгоджувати суму компенсації за його перехід.

Нагадаємо, Лемпард хоче очолити Лестер, якщо Роджерс перейде до Манчестер Юнайтед.