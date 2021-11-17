Жеребкування Ліги націй: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

Жеребкування Ліги націй-2022/23 відбудеться 16 грудня у швейцарському Монтре.

Збірна України потрапила у перший кошик жеребкування дивізіону B Ліги націй УЄФА.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн жеребкування у цій новині.

Ліга націй УЄФА. Дивізіон B. Посів учасників:

Кошик 1: Україна, Швеція, Боснія і Герцеговина, Ісландія

Кошик 2: Фінляндія, Норвегія, Шотландія, Росія

Кошик 3: Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія

Кошик 4: Словенія, Чорногорія, Албанія, Вірменія.

Матчі групового етапу відбудуться с 2 червня по 27 вересня 2022 року. Фінал Ліги націй пройде 14-18 червня 2023 року.