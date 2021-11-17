 Ворскла - Маріуполь: Де дивитися онлайн матч УПЛ. 21.11.2021 | Футбол | Champion.com.ua
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Ворскла - Маріуполь: Де дивитися онлайн матч УПЛ

Сьогодні 18:14 216 0
Матч відбудеться у неділю, 21 листопада
Ворскла - Маріуполь: Де дивитися онлайн матч УПЛ
#Ворскла, #Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

У матчі 15-го туру УПЛ полтавська Ворскла зіграє з Маріуполем.

Матч відбудеться у неділю, 21 листопада. Початок матчу о 17:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 1.

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