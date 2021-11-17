Збірна Аргентини вийшла на чемпіонат світу-2022

Аргентинці розписали мирову з Бразилією

Джерело - Чемпіон.

Збірна Аргентини зіграла внічию з Бразилією (0:0) у 14-му турі відбору до чемпіонату світу-2022.

Команда Ліонеля Скалоні набрала 29 очок у 13 матчах і забезпечила собі вихід у фінальний турнір після того, як Чилі програла Еквадору (0:2).

Аргентинці, які зараз йдуть на другій позиції, не опустяться нижче 4-го місця, що дає пряму путівку на ЧС від Південної Америки.

Раніше участь у фінальному турнірі гарантувала собі збірна Бразилії.

Нагадаємо, Дибала отримав пошкодження в матчі збірної.