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Бразилія достроково вийшла на ЧС-2022

Сьогодні 11:41 97 0
Збірна Бразилії зіграє на чемпіонаті світу у Катарі
Бразилія достроково вийшла на ЧС-2022
#Бразилія

Джерело - Чемпіон.

Збірна Бразилії обіграла Колумбію (1:0) і першою серед південноамериканських національних команд кваліфікувалась до фінальної частини ЧС-2022.

Бразильці здобули 11 перемог у 12-ти поєдинках та за 5 турів до завершення відбору вже можуть готувати валізи у Катар.

Бразильці стали четвертою збірною після Катару (країна, яка приймає ЧС), Німеччини та Данії, яка точно зіграє на першому зимовому чемпіонаті світу.

ЧС-2022 відбудеться у Катарі. Через специфіку клімату турнір буде проводитись у листопаді-грудні.

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