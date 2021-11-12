Бразилія достроково вийшла на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна Бразилії обіграла Колумбію (1:0) і першою серед південноамериканських національних команд кваліфікувалась до фінальної частини ЧС-2022.
Бразильці здобули 11 перемог у 12-ти поєдинках та за 5 турів до завершення відбору вже можуть готувати валізи у Катар.
Бразильці стали четвертою збірною після Катару (країна, яка приймає ЧС), Німеччини та Данії, яка точно зіграє на першому зимовому чемпіонаті світу.
ЧС-2022 відбудеться у Катарі. Через специфіку клімату турнір буде проводитись у листопаді-грудні.