Визначилися потенційні суперники збірної України у плей-оф відбору ЧС-2022

Стали відомі потенційні суперники українців

У разі виходу до плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу збірна України не потрапить при жеребкуванні до числа сіяних.

Про це повідомляє UA-Футбол.

У раунді плей-оф команди будуть поділені на три групи, у кожній з яких сформуються по дві пари. Переможці півфіналів зіграють у фіналах, переможці яких отримають путівки на чемпіонат світу.

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Півфінальні пари буде сформовано за принципом посіву. Шість найкращих збірних, які фінішували у кваліфікації на других місцях у своїх групах, отримають статус сіяних. Інші чотири команди, які стали другими та два учасники плей-оф з Ліги націй потраплять до другого кошика.

Гарантовано статус сіяних отримають чотири збірні – Італія, Португалія, Росія та Шотландія. Точно не потраплять у посів Північна Македонія та Австрія. Перед заключним туром у посів поки що потрапляють Швеція та Польща, але теоретично їх можуть витіснити представники груп G (Туреччина/Норвегія/Нідерланди), групи G (Уельс/Чехія) та Фінляндія, яка є суперником збірної України по групі D.

Україна у разі виходу у плей-оф гарантовано не зустрінеться з Росією, з якою УЄФА розводить нашу національну збірну у своїх змаганнях. Таким чином зараз вже відомі три потенційних суперника команди Петракова - Італія, Португалія та Шотландія.

Нагадаємо, розклад матчів кваліфікації ЧС-2022.