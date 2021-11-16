Ротань: Франція - головний конкурент молодіжної збірної України

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань виділив важливість перемоги над Сербією у відборі на Євро-2023.

Про це наставник розповів на пресконференції.

"Наша звитяга була непростою, та й не може бути простою перемога в ключовому матчі. Цим виграшем ми, можна сказати, викреслили збірну Сербії з-поміж своїх головних конкурентів. Тепер зосереджуватимемося на боротьбі зі збірною Франції.

Щодо сьогоднішньої гри, то був колектив, який жадав перемоги. Це стосується як тих хлопців, що були на полі, так і тих, хто перебував на лаві запасних. Я взагалі мрію, щоб уся команда була лідером, тоді гра та результат будуть ще кращими.

Тепер наш головний конкурент — збірна Франції. Але попереду ще чотири поєдинки, які я теж назвав би ключовими. Якщо ми й далі перемагатимемо, то на фініші подивимося, як усе вийде. Я сказав хлопцям, що я в них вірю. Я чомусь упевнений, що вони сильніші за французів", - відзначив Ротань.