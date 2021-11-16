Молодіжна збірна України обіграла Сербію у відборі на Євро-2023

Важлива перемога збірної Україна U-21

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна Україна у Львові обіграла команду Сербії в рамках відбору до Чемпіонату Європи-2023

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь українців.

На 45+1-й хвилині Бондаренко не реалізував пенальті.

Відбір до Чемпіонату Європи-2023 U-21

Група Н

16 листопада

Україна U-21 - Сербія U-21 2:1

Голи: 1:0 - 9 Криськів, 1:1 - 78 Мітровіч, 2:1 - 81 Судаков

Україна (U-21): Трубін, Сич, Сирота, Батагов, Вівчаренко, Бондаренко (к) (Алефіренко, 87), Судаков (Очеретько, 83), Михайленко, Мудрик, В'юнник (Кухаревич, 82), Криськів (Желізко, 71).

Сербія (U-21): Гордич, Еракович, Маркович (к), Честич, Шехович, Мілославлевич (Лукич, 46), Топич (Мілованович, 83), Станич (Джерлек, 67), Пантович (Ступаревич, 46), Стеванович (Мітрович, 67), Єракович (73).

Попереджені: Криськів (59), Кухаревич (88), Михайленко (90+2) — Мілославлевич (23), Шехович (44), Станич (45), Маркович (61).

Раніше, молодіжна збірна України не переграла Північну Македонію у відборі до Євро-2023.