Молодіжна збірна України не переграла Північну Македонію у відборі до Євро-2023

Підопічні Ротаня залишилися на другому місці у турнірній таблиці

Джерело - Чемпіон.

У матчі відбору до Чемпіонату Європи-2023 U-21 збірна України на виїзді переграла однолітків з Північної Македонії.

Наприкінці першого тайму Сирота вивів вперед українців. На 58-ій хвилині господарі зрівняли рахунок. Матч завершився внічию - 1:1.

Наступний свій матч українці вдома зіграють 16 листопада. Суперником буде молодіжна збірна Сербії.

Відбір до Чемпіонату Європи-2023 U-21

Група Н

11 листопада

Північна Македонія (U-21) - Україна (U-21) 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 43 Сирота, 1:1 - 58 Гроздановський