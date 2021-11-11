Донбас відкликав своїх гравців зі збірної України

Конфлікт Бориса Колеснікова з ФХУ

Власник ХК Донбас Борис Колесніков, не зумівши домовитися з ФХУ щодо розвитку УХЛ, відкликав гравців зі збірної України U-18.

Про це розповів президента Федерації хокею України Георгій Зубко.

Зубко заявив, що представники ХК Молода Гвардія (фарм-клуб Донбасу) залишили розташування України U-18, яка готується до двох контрольних матчів із Польщею U-18.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає, але ХК Донбас на офіційному сайті повідомив про розірвання контракту форварда Віталія Ляльки.

Повідомляється, що Лялька відмовився покинути збірну і через це клуб розірвав контракт.

Збірна України має зіграти контрольні матчі проти Італії та Угорщини.