Джерело - A Bola.
Фернанду Сантуша не планують звільняти з посади головного тренера збірної Португалії.
Про це повідомляє A Bola.
Португальці поступилися Сербії в заключному матчі групового етапу кваліфікації ЧС-2022 (1:2) і втратили можливість напряму пробитися у фінальну частину турніру.
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Проте Федерація футболу Португалії, як і раніше, довіряє 67-річному фахівцю. Він готуватиме команду до стикових матчів, які відбудуться у березні наступного року.
Раніше тренер збірної Португалії пояснив провал у грі з Сербією.