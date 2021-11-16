Сантуш буде готувати португальців до стикових матчів

Джерело - A Bola.

Фернанду Сантуша не планують звільняти з посади головного тренера збірної Португалії.

Про це повідомляє A Bola.

Португальці поступилися Сербії в заключному матчі групового етапу кваліфікації ЧС-2022 (1:2) і втратили можливість напряму пробитися у фінальну частину турніру.

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Проте Федерація футболу Португалії, як і раніше, довіряє 67-річному фахівцю. Він готуватиме команду до стикових матчів, які відбудуться у березні наступного року.

Раніше тренер збірної Португалії пояснив провал у грі з Сербією.