Тренер збірної Португалії пояснив провал у грі з Сербією

Джерело - sport.ua.
Гравці збірної Португалії у матчі проти Сербії не показали характер.
Про це розповів наставник португальців Фернанду Сантуш.
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"Збірної забракло характеру, забракло особистостей на полі. Були на полі наляканими та схвильованими. Але відповідальність на мені.
Я впевнений, що Португалія вийде на ЧС-2022. Ми пройдемо цей плей-оф", - упевнений Сантуш.
Нагадаємо, збірна Португалії, програвши Сербії в останньому турі відбірного турніру ЧС-2022, вилетіла у стикові матчі за право вийти на чемпіонат світу.
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