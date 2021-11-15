Тренер збірної Португалії пояснив провал у грі з Сербією

Гравці збірної Португалії у матчі проти Сербії не показали характер.

Про це розповів наставник португальців Фернанду Сантуш.

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"Збірної забракло характеру, забракло особистостей на полі. Були на полі наляканими та схвильованими. Але відповідальність на мені.

Я впевнений, що Португалія вийде на ЧС-2022. Ми пройдемо цей плей-оф", - упевнений Сантуш.