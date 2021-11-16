Мессі зіграє за збірну Аргентини проти Бразилії

Матч Аргентина - Бразилія відбудеться у ніч на 17 листопада

Джерело - Marca.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі зіграє за збірну Аргентини в матчі відбору до ЧС-2022 проти Бразилії.

Про це повідомив головний тренер аргентинців Ліонель Скалоні.

"Перед минулим матчем він був у хорошому фізичному стані, але ми вирішили, що краще йому провести на полі лише частину гри. З Бразилією, я можу підтвердити, він зіграє, сподіваємося, він добре почуватиметься", - заявив фахівець.

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"На нас чекає дуже важка гра проти команди, що лідирує у відбірковій групі і вже вийшла на ЧС. Але це не те саме, що фінал", – сказав Скалоні.

Матч Аргентина - Бразилія відбудеться у ніч на 17 листопада, о 1:30.

Раніше Мессі повідомили, що він отримає Золотий м'яч.